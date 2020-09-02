شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..مليشيا الحوثي تطلق النار على انتفاضة ”ثورة الجياع” بمدينة دمت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المليشيا الحوثية أطلقت النار على انتفاضة شعبية بمدينة دمت، محافظة الضالع، دعت لاقتلاع مسؤولين محليين معينين من المليشيا.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن المتظاهرين بمديرية دمت تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر المليشيا الذين يرتدون الزي الأمني.

وأشارت المصادر إلى أن دمت تشهد في هذه الاثناء تظاهرة حاشدة لاقتلاع قيادة المديرية ومحاسبتهم.

ونوهت المصادر بأن التجار ومالكي البقالات و المحلات التجارية اغلقوها منذ يوم أمس بسبب خروج حملة مسلحة لمنع تداول الطبعة النقدية الجديدة ومصادرتها.

وتاتي المظاهرات بعد أيام من اقتراب القوات المشتركة من المدينة وقيامه بقطع الطريق المؤدية إليها بعد أن حقق تقدما ميدانيا في مريس، غرب و شمالي المحافظة الواقعة على الطريق الممتد الى العاصمة المؤقتة عدن.

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