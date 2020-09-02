شكرا لبحثكم عن خبر مع اقتراب القوات المشتركة.. انطلاق انتفاضة شعبية بمدينة يمنية لاقتلاع مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، مساء الثلاثاء، بانطلاق انتفاضة شعبية بمدينة دمت، محافظة الضالع لاقتلاع مسؤولين محليين معينين من مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن مديرية دمت تشهد في هذه الاثناء تظاهرة حاشدة لاقتلاع قيادة المديرية ومحاسبتهم.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر المليشيا الذين يرتدون الزي الأمني.

ونوهت المصادر بأن التجار ومالكي البقالات و المحلات التجارية اغلقوها منذ يوم أمس بسبب خروج حملة مسلحة لمنع تداول الطبعة النقدية الجديدة ومصادرتها.

وتاتي المظاهرات بعد أيام من اقتراب القوات المشتركة من المدينة وقيامه بقطع الطريق المؤدية إليها بعد أن حقق تقدما ميدانيا في مريس، غرب و شمالي المحافظة الواقعة على الطريق الممتد الى العاصمة المؤقتة عدن.

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