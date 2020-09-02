شكرا لبحثكم عن خبر انسحاب مقاتلي مليشيا الحوثي من ”تعز” نحو ”مارب” واستعددات لبدء ساعة الصفر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بانسحاب مقاتلي مليشيا الحوثي من تعز نحو مارب.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أنها شاهدت أطقم حوثية وهي تغادر محافظة تعز في طريقها لتعزيز مقاتليها الذي التهمتهم صحاري الموت بمارب.

ولفتت المصادر إلى أن الفرصة مواتية لبدء ساعة الصفر وإطلاق عملية تحرير شامل لمحافظتي تعز وإب.

و وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة للمليشيا الحوثية الى عدة جبهات بمارب، آخرها اليوم عقب سيطرة المليشيا على مركز مديرية "مدغل"، و انسحابها من مناطق بمديرية ماهلية.

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