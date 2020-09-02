شكرا لبحثكم عن خبر دعا الى استقالة كافة مدراء العموم والوكلاء بعدن.. اول مسؤول محلي يقدم إستقالته الى لملس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم صباح اليوم، مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد ناصر الشعيبي، الاستقالة الجماعية لمكتب عمليات المحافظة بالعاصمة عدن.

جاء ذلك عقب تفاعل عدد من مدراء العموم و وكلاء المحافظة مع الدعوة التي اطلقها الشعيبي امس الأثنين، لتقديم استقالاتهم “طواعية” للأخ المحافظ احمد حامد لملس، لمنحه الفرصة الكافية في اختيار فريق العمل المناسب.

وأفاد مكتب إعلام مديرية التواهي، بأن مدير عام المديرية الاستاذ عبد الحميد الشعيبي، قد سلم صباح اليوم، مكتب عمليات ديوان المحافظة الإستقالة الجماعية مبتدئاً هو بالتوقيع عليها.

ودعا مدير عام مديرية التواهي الشعيبي، جميع مدراء العموم والوكلاء بالتوجه إلى مكتب عمليات المحافظة “طواعية” للتوقيع على الإستقالة الجماعية.

وقد جاء في نص الإستقالة الجماعية المقدمة الى محافظ العاصمة عدن احمد لملس ،: “استشعاراً منا بعظم المسؤولية الملقاه على عاتقكم، ومعرفتنا التامة بأن نجاحكم في هذه المهمة مرهون بفريق عمل متجانس انتم من تختارونه من ذوي الكفائة المشهود لهم بالأمانة والمهنية.. فإننا نتقدم اليكم بهذه الإستقالة الجماعية وسنظل نمارس مهام عملنا حتى يتم إختيار من ترونه مناسب لشغل مناصبنا..

وكانت دعوة مدير عام التواهي، قد قوبلت بتفاعل عدد كبير من المسؤولين و الشخصيات الاجتماعية والناشطين السياسيين والمجتمعيين في العاصمة عدن.

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