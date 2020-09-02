مسيرة شعبية بإب تدعو الى محاكمة قتلة ”رعد” و”هنادي” بشكل عاجل

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يزيد بن سلمان - شبوة - نظم عشرات المواطنين بمدينة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، مسيرة إحتجاجية للمطالبة بالقصاص من قتلة الطفل رعد الزنداني وشقيقته هنادي.

وتوجه المحتجون إلى مقر النيابة العامة، للتنديد ببطء إجراءات التقاضي، مشددين على محاسبة الجناة.

ودعا المحتجون إلى إنزال أقسى عقوبة وبشكل عاحل بحق الجناة الأربعة، وهم شقيقين وسيدة وابنتها لردع الجريمة والعصابات الإجرامية.

ولقي الطفل رعد الزنداني (12 عامًا) وشقيقته هنادي (17 عامًا) مصرعهما خنقًا، على يد خطيب شقيقة زوج المجني عليها، خلال الاسابيع الماضية.

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