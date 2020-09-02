عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشرطة العسكرية تفتتح منطقة أمنية بالتربة وتمنع حمل السلاح

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الخليج 365

افتتح قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد محمد سالم الخولاني، الثلاثاء، منطقة أمنية في مدينة التربة بموقع "العفا أصابح"الذي تم إخلائه من قبل قوات اللواء الرابع مشاه جبلي مطلع الأسبوع الفائت.



وقال قائد الشرطة العسكرية إن تأسيس المنطقة الأمنية، يأتي تنفيذاً لخطة مسبقة وضعتها اللجنة المكلفة من المحافظ برئاسة وكيل محافظة تعز لشئون الدفاع والامن ومدير عام شرطة محافظة تعز لإنشاء مناطق أمنية في مديرية الشمايتين والمعافر والمسراخ.

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وأضاف إن إنشاء المناطق الأمنية يهدف لمنع عملية التهريب، وتأمين المنافذ الرئيسية لمدينة تعز من الأخطار التي تحدق بها معك.

وأكد أن قوات الشرطة العسكرية ستعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على تثبيت الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، التي تحاول إقلاق السكينة العامة.

وأشار أن قوات الشرطة باشرت مهامها بمنع التجول بالسلاح لغير حاملي التراخيص الرسمية، مشددا على إظهار مدينة التربة بمظهرها الحضاري المدني وانهاء كافة المظاهر المسلحة.