شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية: هذه الفئات التي لن يتم تجديد اقامتهم وسيتم ترحيلهم نهائيا من المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية ان هناك فئتين من المقيمين لن يتم تجديد اقامتهم وسيتم كذلك ترحيلهم من الاراضي السعودية نظرا لعدم الحاجة اليهم . واضحت المديرية ان من بلغ عمره اكثر من 60 عاما فإنه لن يتم تجديد اقامته وترحيله الى بلاده اما الفئة الثانية التي سيشملها هذا القرار فهم العاملين في المهن التي تم سعودتها بالكامل . من جهة اخرى أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية ، امس الثلاثاء، أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مشيرة إلى استمرار مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، وذلك بعد استفسار أحد المقيمين، قائلًا: «لو سمحتم متى تفتحون المنافذ البرية». ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»، قائلًا: «تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية».

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