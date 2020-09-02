شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يعلق على أحد قرارات الملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق المدعو محمد علي الحوثي، رئیس نا يسمى اللجنة الثوریة العلیا ’’لجماعة الحوثيين‘‘، على إقالة قائد القوات المشتركة للتحالف العربي، فھد بن تركي بن عبدالعزیز. وقال الحوثي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: جید عزل تركي.. إن كان ذلك القرار من أجل إیقاف الحرب. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها Advertisements شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وفي وقت سابق، أقال الملك سلمان بن عبد العزیز، قائد القوات المشتركة للتحالف السعودي فھد بن تركي بن عبدالعزیز، وأمر بإحالته إلى التقاعد، والتحقیق معه بتھم فساد مالي. كما أمر العاهل السعودي بتعیین نائب رئیس ھیئة الأركان العامة، الركن مطلق بن سالم الأزیمع، خلفا لفھد بن تركي.

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