شكرا لمتابعة خبر عن يوم داميوم دامٍ على الحوثيون شرق صنعاء والجوف.. وكمائن محكم وقصف مدفعي وجوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عدد من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم، امس الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول، في قصف مدفعي ومعارك مع قوات الجيش الوطني في جبهتي نهم (شرق صنعاء)، والجوف (شمال اليمن).

وبحسب موقع الجيش ”سبتمبر نت“، فقد لقي عدد من جماعة الحوثي في كمين محكم نفذته قوات الجيش في الجوف، حيث تم استدراجهم في جبهة الحبيل، شرقي مدينة الحزم، وتم مباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين.

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كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات وتجمعات جماعة الحوثي، في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي جبهة نهم، قصفت مدفعية الجيش، مواقع وتجمعات جماعة الحوثي، حيث أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثي، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

كما استهدف مقاتلات التحالف تعزيزات جماعة الحوثيفي الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وفي وقت سابق اليوم، أفشلت قوات الجيش محاولة تسلل لجماعة الحوثي، في محيط منطقة نجد العتق، وأجبرت عناصرها على الفرار، بعد أن أوقعوت في صفوفها قتلى وجرحى.