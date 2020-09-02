شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : بنك صنعاء يوجه تعميم هام لكافة البنوك وشركات الصرافة والعملاء بشأن الدولار (وثيقة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه بنك صنعاء الذي تديره جماعة الحوثي، امس الثلاثاء، تعميم شديد اللهجة لكافة البنوك وشركات الصرافة والعملاء بشأن الدولار.

وحث التعميم الذي تلقاه المشهد اليمني ، كافة البنوك وشركات الصرافة على التعامل بالدولار البيضاء 2003 و 2006.

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وحدد التعميم الفئات التالفة وليس التي فيها خط، مهددا بغرامة بمقدار المبلغ الذي تم تمييزه بثلاثة أضعاف، لمن يخالف من البنوك أو الصرافين أو العملاء الذين سيرفضون استلام دولار بيضاء من بنك أو صراف.

يأتي ذلك في ظل تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية -مثل الفول والسكر والزيوت النباتية والقمح- بنسبة تزيد عن 16 في المائة في جميع أنحاء اليمن و22 في المائة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.

وأرجعت الزيادات في الأسعار بشكل أساسي إلى استمرار معدل انخفاض الريال الذي فقد 20 في المائة من قيمته في مناطق الحكومة المعترف بها، خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.

إضافة إلى تقليص احتياطيات العملات الأجنبية والتخفيضات المرتبطة بفيروس كورونا في تدفقات تحويلات المغتربين وتراجع إيرادات النفط، وغيرها من الصدمات الاقتصادية.