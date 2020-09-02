شكرا لمتابعة خبر عن تحرك عاجل لإنقاذ اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر من أكبر كارثة تلوح في الأفق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعالت الاصوات المنادية بتحرك عاجل لإنقاذ اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر من أكبر كارثة تلوح في الأفق؛ غداة مؤشرات بتسرب نفطي من سفينة صافر المتهالكة قبالة ميناء رأس عيسى.

‏وحمل وزير الإعلام معمر الارياني جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط ‎صافر وتسرب اكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق اممي الصعود الى الناقلة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ

السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها

شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة)

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

Advertisements

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأشار إلى أن ‏صور جديدة تظهر تسرب المياه الى ناقلة النفط ‎صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها جماعة الحوثي في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر.

ودعا الارياني ‏المجتمع الدولي وفي المقدمة الامم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة ‎صافر وعدم السماح بتحويل الملف الى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على المليشيا لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.

ياتي ذلك فيما التقى فريق تابع لحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، افتراضيا، بفريق مكتب المبعوث الأممي، ويؤكد حرص الحوثيين على تقديم التسهيلات لإجراء الصيانة للسفينة صافر، تفاديا لحدوث كارثة في البحر الأحمر.

وكانت مصادر مطلعة أكدت تسرب النفط الخام من داخل خزان صافر العائم بسواحل محافظة الحديدة. ويقدر مخزون الناقلة بنحو 1.140 مليون برميل من النفط الخام.