بينهم نجم رياضي.. جريمة قتل مروعة تودي بحياة 8 أشخاص بينهم امرأتين في مأرب

استفاقت مدينة مأرب صباح اليوم على جريمة مروعة راح ضحيتها 8 مواطنين بينهم إمرأتين، وايضا نجم منتخبنا الوطني للشطرنج بسام البحري.

واقدم مسلح من أهالي مديرية الجوبة (جنوب غرب مدينة مأرب) بفتح بندقيته على جميع ركاب حافلة صغيرة (باص نوها) كان يقلهم صوب مدينة مأرب.

وأفاد مصدر محلي لـ"يمن شباب نت": "بأن المدعو عبدالمنعم البحري، كان واقف بالخط ويريد الذهاب إلى مدينة مأرب أثناء ما كان الباص يحمل الضحايا متجهين للمدينة تم ايقاف الباص من قبل الجاني وأراد الركوب معهم إلا أنهم ردوا عليه بانه لايوجد مكان فلينتظر باص آخر، فقام بتصويب بندقيته وقتلهم جميعا".

وذكرت المصادر "أن أهالي القتلى قتلوا الجاني على الفور".

ومن بين القتلى "نجم البحري" احد أبرز اللاعبين اليمنيين في لعبة الشطرنج، ومثل اليمن في العديد من المحافل الرياضية الدولية، وفاز بالعديد من البطولات والألقاب.