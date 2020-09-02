شكرا لبحثكم عن خبر قدمها فنان يمني.. الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مالية في مسابقة أجمل ”تلاوة للقرآن” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن فنان يمني، الثلاثاء، عن أسماء الفائزين بجوائز مالية في مسابقة أجمل "تلاوة للقرآن".

وذكر الفنان يحي عنبه في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن على الفائزين بالجائزة هم:

1.الفائز الاول محمد المعلمي بمبلغ وقدرة

(100الف ريال)

2.الفائز الثاني المعتصم بالله فرحان بمبلغ وقدرة

(50 الف ريال)

3.الفائز الثالث سيد حسن بمبلغ وقدرة

(10 الف ريال)

4.الفائز الرابع عبدالرحمن الرزاع (10الف ريال)

5.الفائز الخامس ابو ايهم (10الف ريال).

وفي وقت سابق، أعلن عنبه عن إقامة مسابقة لأجمل صوت لـ"تلاوة القرآن" بجوائز مالية وعينية.

وطلب الفنان يحي عنبه من المشاركين في المسابقة، تسجيل مقطع فيديو خاص لمدة 40 ثانية، ويضعه في تعليق على صفحة الفنان بالفيسبوك.

وأوضح بأنه سيتم إختيار خمسة فائزين؛ يحصل الفائز الأول صاحب أكبر عدد لايكات وتعليقات على الفيديو، على (مصحف) ومبلغ وقدره (100 ألف ريال يمني)، فيما سيدخل الفائز الثاني، عبر قرعة ورأي الجمهور، وسيحصل على (مصحف) ومبلغ وقدره (50 الف ريال).

و وفقا للفنان عنبه، سيحصل الفائز الثالث؛ صاحب ثاني أكبر عدد لايكات على تعليق الفيديو، على (مصحف)

ومبلغ وقدره (10 الف ريال)، فيما الفائز الرابع صاحب ثالث أكبر عدد لايكات سيحصل على (مصحف) ومبلغ وقدرة (10 الف ريال)، أما الفائز الخامس فسيتم اختيارة من قبل إدارة الصفحة وسيحصل على (مصحف) ومبلغ قدره (10 الف ريال).

ونوه عنبه بأنه سيتم الاعلان عن الفائزين يوم 31 أغسطس الجاري.

وأعتبر متابعين أن المسابقة بادرة طيبة لأول فنان يمني، تشجع التذكير بكتاب الله، وترفع عدد جمهور ومتابعي صفحة الفنان عنبه بالفيسبوك.

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