شكرا لبحثكم عن خبر محكمة حوثية بصنعاء تقضي بإعدام وحبس 16 شخصا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قضت محكمة تديرها مليشيا الحوثي بصنعاء، اليوم الثلاثاء، بإعدام وحبس 16 شخصا.

وذكر مصدر حقوقي لـ " المشهد اليمني "، أن محكمة أمن الدولة بصنعاء، قضت، باعدام شخص وحبس 15 آخرين من 5-12 عاما، بتهمة الاشتراك في ما زعمت انها جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة بمحافظتي تعز وأبين.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا تنتقم من معارضيها عبر القضاء والمحاكم.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة عشرات الاحكام القضائية بحق سياسيين وصحفيين مناوئين لسلطات المليشيا.

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