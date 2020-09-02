شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تختطف معلما في حجة وتعذبه لمدة أربعة أيام حتى الموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها المتكررة والمجحفة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها بالاعتقال والتعذيب وحرمان الجقوق وغيرها من الأساليب القذرة للميليشيا.

وقالت مصادر محلية في محافظة حجة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أن الأخيرة اعتقلت المواطن محمد عبدالله محسن سلبة الخميس الفائت دون أي تهمة أو مبرر.

وأضافت المصادر بأن سلبة أستاذ تربوي في وزارة التربية التي منعت الميليشيا رواتبهم منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر بأن الميليشيا اعتقلت سلبة وعذبته في سجونها لمدة أربعة أيام حتى فارق الحياة على إثر التعذيب الوحشي والإجرامي بحق مواطن أعزل.

ويجدر الاشارة إلى ان سلبه ليس التربوي الوحيد الذي عذبته الميليشيا حتى الموت حيث سبق وأن عذبت العديد من التربويين والصحفيين وغيرهم من المدنيين حتى الموت.

كما أنها لا تزال الميليشيا الحوثية تحتجز العمئات من المواطنين الأبرياء في سجونها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014 حتى اليوم.

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