شكرا لبحثكم عن خبر مأساة.. رجل يعاني من مرض نفسي يقتل 7 من أقاربه في محافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب إن شخصاً في مديرية الجوبة أقدم على قتل 7 أشخاص من أقاربه.

ووفقا للمصادر فإن الجاني يعاني من أمراض نفسية وقد أقدم على قتل 7 أشخاص من أسرته رمياً بالرصاص قبل ان يتم قتله من قبل أحد أقاربه.

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وأردفت المصادر أن "عبدالمنعم البحري" وهو شخص يعاني من مرض نفسي، أطلق النار من سلاح آلي على باص يحمل مجموعة من الرجال والنساء من أسرته ومن أقاربهم.

وأضافت المصادر أن الحادثة أسفرت عن مقتل 5 رجال وامرأتين وإصابة امرأة أخرى، قبل أن يتم قتل الشخص من قبل أحد أقاربه.

وقالت المصادر إن "البحري" يعاني من مرض نفسي وسبق أن قتل أحد الأشخاص.