عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب الرئيس يشيد بتضحيات أبناء شبوة

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الخليج 365

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال اتصالٍ هاتفي بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي على المستجدات بالمحافظة وجهود استعادة مؤسساتها ودحر ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.



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وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش وأبناء المحافظة في سبيل الجمهورية ومبادئها السامية، معبراً عن تقديره لدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم الثابت لجهود وتضحيات أبطال الجيش.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود والاستمرار في حشد الطاقات وتوحيد مختلف المكونات بما يحقق حلم المحافظة في التحرير وأبناءها في الاستقرار والتنمية، مؤكدًا تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيسً عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للتضحيات والبسالة التي يحقق بها الأبطال في الميدان أروع مفاخر اليمنيين وأمجادهم التاريخية ضد عصابة غاشمة تستهدف النيل من هويتنا وعروبتنا ومكاسبنا المواطنية.

من جانبه تطرق المحافظ الى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة وفي مقدمتها الوضع الميداني وما يتحقق من نجاحات كبيرة علاوة على أوضاع النازحين والمشردين جراء حرب الميليشيا، معبراً عن التقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.