شكرا لبحثكم عن خبر أزمة غاز ومشتقات نفطية تضرب مناطق سيطرة الحوثيين بعد إشعال المليشيا الحرب في طرق مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضربت أزمة الغاز والمشتقات النفطية مناطق سيطرة الحوثيين بعد إشعال المليشيا الحوثية للحروب في طرق مارب والبيضاء و الجوف وتعذر تحرك مقطورات الغاز والمشتقات النفطية وخاصة القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني أن أزمة الغاز والمشتقات النفطية ضربت مناطق سيطرة الحوثيين وأصبح الغاز شبه معدوم وشحه في مادتي البترول و الديزل .

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وأضافت المصادر أن سعر أسطوانة الغاز والذي تزود به الحكومة الشرعية المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا بسعر ألف ريال فقط بات يباع اليوم في مناطق المليشيا بأكثر من 12 ألف ريال كما ان عبوة الاسطوانة أقل من 14 كيلو بينما تقدمها الحكومة الشرعية ب20 كيلو بألف ريال فقط .

وأكدت المصادر أن سعر مادتي البترول اليوم وصل إلى 12 ألف ريال و11 الف لمادة الديزل للجالون الواحد سعة 20 لتر .

هذا وأقحمت المليشيا الحوثية الشعب اليمني في صراع بعد سيطرتها على السلطة في صنعاء وهو ما تسبب في إيقاف مرتبات الموظفين وجر غالبية الشباب إلى جبهات الموت مقابل خدمة المشروع الإيراني وتوسع المد الشيعي القائم على ولاية الفقيه.