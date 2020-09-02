شكرا لبحثكم عن خبر مع رفضهم للمبادرة الحكومية.. الحوثيون يعلنون نفاذ مخزون المشتقات النفطية بشكل كامل ويلوحون بكارثة إنسانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي نفاد مخزونها من المشتقات النفطية في منشآت الحديدة بشكل كامل، وأن القطاعات الخدمية بدأت الدخول في دائرة الخطر نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود. وكانت ميليشيا الحوثي رفضت المبادرة الحكومية بالسماح بدخول السفن النفطية مقابل توريد عائداتها لحساب خاص لايخضع لسيطرة الميليشيا. وتعيش صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أزمة مشتقات نفطية خانقة ونشاط قوي للسوق السوداء في ظل تجاهل سلطات الأمر الواقع.

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