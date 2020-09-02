شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة قديمة ونادرة لمحطة بترول في صنعاء عام 1976 والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحطة قديمة في صنعاء قيل أنها للعام 1976. وتظهر الصورة المحطة بجوارها سيارتين إحداهما لاندر روفر والأخرى تويوتا نوع شاص وشخصين. Advertisements ووفقا لمواقع التواصل فإن الصورة في خط المطار لصنعاء في صورة تعتبر نادرة وفريدة

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