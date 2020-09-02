شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور.. صافر كارثة باتت على وشك الوقوع بعد حدوث تسرب نفطي منها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - إزداد وضع الناقلة صافر سوءاً بسبب انفجار بعض جوانب الناقلة النفطية و حدوث تسرب إلى داخلها، ومخاوف من انفجار وشيك، قد يتسبب في كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبرى.

وكشفت صور حصل عليها "المشهد اليمني" بدء تأكل وتسرب النفط من الناقله صافر عقب انفجار بعض أنابيبها، مما أوصل الناقلة الى مرحلة فوق الخطرة.

وقالت مصادر إن فريق الشركة لا يزال مستمر في محاولة لصيانة بعض التسربات وبامكاناتها (المتاحة)الا ان الوضع يحتاج تدخل عاجل للامم المتحدة لافراغها، والتوقف عن تعاملها اللين مع الحوثيين.

ودعا عدد من الناشطين والصحفيين اليمنيين،في وقت سابق ميليشيا الحوثي الى السماح الفوري للفريق الفني الأممي بالنزول لخزان صافر النفطي بهدف إصلاحه.

و حدوث تسرب نفطي من الخزان قد يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة الحيوي لقرابة ستة أشهر والذي سيؤدي بدوره طبقًا لتقدير الخبراء إلى ارتفاع في أسعار الوقود في اليمن بنسبة 200 بالمئة يستمر لعدة أشهر، وإلى مضاعفة أسعار الغذاء وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين.

وأوضح البيان أن احتمالات حدوث مجاعة ستتجدد بالفعل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اليمن في حال حدوث تسرب نفطي من خزان صافر.

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