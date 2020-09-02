شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن نجاح عملية جديدة بالتنسيق مع قيادات في الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، الإثنين، عن نجاح عملية جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش الوطني بالتنسيق مع قيادات حكومية عبر وساطة محلية.
وقال مسؤول ملف الأسرى لمليشيا الحوثي عبد القادر المرتضى إنه تم تحرير 26 من أسرى المليشيات في تبادل مع القوات الحكومية.
وأكد المرتضى أن هذه العملية تمت عبر وسطاء محليين، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
والجمعة الماضية، أعلنت جماعة الحوثي تحرير 20 أسيرا من مقاتليها في تبادل مع القوات الحكومية بعدة جبهات.
وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بوساطات محلية بعيدا عن جهود الأمم المتحدة.
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