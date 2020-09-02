مليشيا الحوثي تكشف عن موقفها من مبادرة الشرعية لاستئناف دخول الوقود إلى مناطق سيطرتها

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مليشيا الحوثي الإنقلابية، الإثنين، عن موقفها من مبادرة الحكومة الشرعية، لاستئناف إدخال الوقود إلى ميناء "الحديدة"، الواقع تحت سيطرة الجماعة، غربي البلاد.

ورفضت المليشيات في بيان لها دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى الميناء، وفق وكالة أنباء "سبأ" (النسخة الحوثية).

وقال البيان الحوثي: "ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك، ‏كون استمرار احتجازها (الوقود) يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء".

كما اعتبر البيان، أن "منع دخول الوقود يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع بدون أي عوائق إلى الميناء".

والأحد، أعلنت الحكومة اليمنية، مبادرة لإدخال جميع السفن النفطية المستوفية للشروط (لم يحددها) إلى ميناء الحديدة، على أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

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