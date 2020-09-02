شكرا لمتابعة خبر عن شيخ مشايخ سقطرى يطلق نداء استغاثة لكل أبناء الشعب اليمني .. الجزيرة تودع أمها اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلق شيخ مشايخ سقطرى نداء استغاثة لكل أبناء الشعب اليمني لدعم ابناء سقطرى ضد ما اسماهم قوى الاستكبار والطغيان بكل ما استطاعوا وما أوتوا من قوة لطرد قوى الاغتصاب والجبروت حد وصفه .

وقال الشيخ عيسى بن ياقوت أن جزيرة سقطرى تلفظ الأنفاس الأخيرة وتودع أمها اليمن, مشيرا ان دولتي الإمارات والسعودية تستكملان ارکانهما في انتزاعها من حضن اليمن.

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واضاف في بيان صادر عنه , انه يتم قمع وإذلال أبناء الجزيرة الاحرار الشرفاء ودهسهم كبرا وفجورا وهم يتطلعون بعزة وشموخ إلى استفاقة أعين أبناء شعب اليمن العزيز لمد يدهم وانقاذ مصير اخونهم , وفي نص البيان .

وأشار الى ان الإمارت تعمل على احداث تغييرات ديمغرافية للنيل من السكان الأصليين للجزيرة باستقدام وتسكين آخرين فيها من خارجها , كما تعمل على تدمير معالمها البيئية الساحرة النادرة وانشاء المعسكرات على ربوعها , و ادخال الكيان الاسرائيلي لتدنيس تربتها الطاهرة , كذا ممارسة أبشع سياسات الحنق الاقتصادي والتجويع ضد ابنائها لاذلالهم وتطويعهم للقبول بواقع الاحتلال والاستعباد حسب وصفه .