شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكويت تشهد أغرب حادثة تحرش بالتاريخ .. فتاة فاتنة الجمال تهتك عرض بائع .. فعلت معه أمر صادم داخل بقالته وافقدته توازنه بـ"حضن دافئ" ..ولكن بعد مغادرتها اكتشف امرا صادم لم يخطر على بآل أحد .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت العديد من وسائل الإعلام الكويتية تفاصيل حادثة شديدة الغرابة ونادرة من نوعها إلى حد بعيد، حيث اتهم وافد من باكستان سيدة، جارٍ البحث عنها بسبب قيامها بسرقته وهتكت عرضه بعدما أفقدته توازنه بحضن في بقالة يعمل بها، وذلك حسب روايته.

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• الكويت تشهد أغرب حادثة تحرش بالتاريخ .. فتاة فاتنة الجمال تهتك عرض بائع .. فعلت معه أمر صادم داخل بقالته وافقدته توازنه بـ”حضن دافئ” ..ولكن بعد مغادرتها اكتشف امرا صادم لم يخطر على بآل أحد .. شاهد

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وبحسب ما افادت صحيفة الأنباء المحلية لم يعرف حتى اللحظة ما إذا كان بداخل البقالة التي شهدت الحادثة كاميرات مراقبة تمكنت من توثيق الحضن وعملية السرقة أم لا.

إلا أن الوافد المجني عليه قد حدد مواصفات المركبة التي كانت تقودها المدعى عليها وهي مركبة ألمانية لونها اسود