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صنعاء - ياسمين الخيامي - فاكهة يمنية شهيرة تقضي على ضعف الرجال وتعالج 8 أمراض خطيرة

2020/09/02 الساعة 12:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

يعتبر العنب أحد الفواكه الصيفيّة المفيدة لجسم الأسنان، وينمو العنب على شجيرة خشبيّة متسلقة ويكون على شكل عناقيد متدلية بحيث يحتوي كل عنقود على عدد من حبات العنب.

ويوجد الأنواع المختلفة من العنب فمنه العنب الأخضر، والعنب الأسود، والعنب الأبيض، والعنب الأحمر، ويساهم العنب في تزويد الجسم بكميّات كبيرة من السوائل في فصل الصيف، وباختلاف أنواع العنب تختلف كميّات العناصر الموجودة فيها من نوع لآخر.

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فالعنب الأحمر يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والتي من أبرزها مادة الأنثوسيانين، واللارسيتين، وسايرنجتين، وتكون هذه الكميات أعلى من الكميات الموجودة في العنب الأخضر، ويتميّز العنب الأخضر بأنه يحتوي على نسبة أقل من الأوكسالات مقارنة مع العنب الأحمر، ومادة الأوكسالات عبارة عن مادة تتسبب تكوّن حصى الكلى.

فوائد العنب الاخضر للجنس.

يطلق على العنب لقب فاكهة الملوك، وكان يوصف العنب قديماً باسم هراقل وله العديد من الفوائد للرجال. يتميز العنب الأخضر بأن له إمكانيات مذهلة فى رفع القدرة الجنسية لدى الرجال.

يساهم في ضبط الاعصاب وتخليص الإنسان من الأرق والقلق، وهذا ما يعمل على تحسين الأداء الجنسي.

ويساهم العنب في منح الجسم بالسوائل التي تجعل الجسم رطباً بشكل دائم، خاصة في أثناء ممارسة العلاقة الجنسية. يعتبر العنب من أفضل المنشطات الجنسية الطبيعية والصحية عند الرجال.

فوائد العنب الأخضر بشكل عام

يساهم العنب الأخضر في خفض ضغط الدم، وبالتالي فهو يعتبر من الأطعمة المفيدة للمصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم. يلعب دوراً في التخفيف من آلام الصداع النصفي أو الشقيقة.

حتوي العنب على مادة الريسفيراترول التي تعمل على التقليل من مستويات ترسب البيتيدات في الدماغ، وهذا ما يساهم في تعزيز صحة الدماغ، وحمايته من الإصابة بالأمراض وبخاصة مرض الزهايمر.

يعتبر العنب الأخضر من الأطعمة المفيدة للجهاز الهضمي فهو ملين للأمعاء، ويساهم في علاج عسر الهضم. يحتوي العنب على كميات من الألياف وهذا ما يجعله قادراً على علاج الإمساك. يحتوي على المواد المهمة لصحة وسلامة العيون. يساهم العنب الأخضر في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي فإنه يحمي الإنسان من الإصابة بتصلب الشرايين. يساهم العنب الأخضر في رفع مستوى هرمون الإستروجين، وبالتالي تخفيف الأعراض المصاحبة لنقص هذا الهرمون عند السيدات في سن اليأس، حيث أنه يعمل على حمايتهن من الإصابة بهشاشة العظام في جسم المرأة. شارك المقالة