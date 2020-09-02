شكرا لبحثكم عن خبر ما علاقة الاطاحة بقائد القوات المشتركة للتحالف ”فهد بن تركي” بالصراع في اليمن؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر يمنية مطلعة، عن علاقة الإطاحة بـ قائد القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وإحالته على التقاعد، بالصراع الداخلي في اليمن.

وأكدت المصادر، أن أعفاء العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، لقائد القوات المشتركة، ليس له علاقة بالصراع الداخلي في اليمن، ولا يغير أي شيء في إدارة التحالف العربي للملف اليمني عسكريا.

وفي وقت سابق، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر ملكي يقضي بإقالة فهد بن تركي-قائد قوات التحالف في اليمن-وإحالته على التقاعد، والتحقيق معه في تهم فساد مالي، وتعيين نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، خلفاً لفهد بن تركي.