شكرا لبحثكم عن خبر مذبحة كبرى لمليشيا الحوثي.. وقائد عسكري يكشف عن تفاصيلها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تلقت مليشيا الحوثي الإنقلابية، ضربة عسكرية موجعة في جبهة "قانية" شمال محافظة البيضاء، وخسرت المئات من عناصرها ومقاتليها التي قادتهم إلى محارق الهلاك.

وكشف قال قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي نمران، عن المذبحة الكبرى التي تعرضت لها مليشيا الحوثي في جبهة قانية بالبيضاء.

ونقل موقع الجيش الوطني عن العميد نمران قوله؛ إن مليشيا الحوثي المتمردة تلقت ضربة عسكرية موجعة في جبهة قانية، شمال محافظة البيضاء، بعد أن خسرت المئات من عناصرها ومقاتليها التي قادتهم إلى محارق الهلاك.

وأضاف قائد اللواء 143: أن "المعارك العسكرية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية من قبائل “مراد”، ما تزال متواصلة وسط سيطرة ميدانية للأبطال".

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وقال، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وقعت في مذبحة كبرى لا مثيل لها وتكبدت خسائر هائلة نتيجة محاولاتها العبثية والفاشلة.

وأشار العميد القبلي إلى أن العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية وقعت بين قتيل وأسير وجريح، بالإضافة إلى استعادة أبطال القوات المسلحة لعربات وآليات قتالية، وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر بمختلف أنواعها كانت بحوزة تلك العصابة الإجرامية.

وأضاف أن أبطال القوات المسلحة بإسناد المقاومة من أبطال قبائل مراد ومن معهم من الشرفاء يمرغون أنف الحوثي في جبال ووديان وشعاب جبهة قانية.

وتشهد جبهات محافظة البيضاء، منذ أكثر من أسبوعين تمعارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة في الجماعة.