خلال أغسطس المنصرم .. 3395 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

ارتكبت قوى العدوان أكثر من 3395 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال شهر أغسطس المنصرم.

وأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أنمن بين الخروق في أغسطس استحداث 37 تحصينًا قتاليًا و6 محاولات تسلل وتحليق 53 طائرة حربية و176 طائرة تجسسية.

أضاف المصدر أن خروق العدوان شملت 3 غارات لطيران حربي و64 غارة لطيران تجسسي مقاتل 111 خرقًا خلال شهر أغسطس بقصف صاروخي ومدفعي و2490 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

الجدير بالذكر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن أكثر من ٣٦٥ غارة جوية خلال شهر أغسطس المنصرم تركزت أغلبها على محافظات مأرب والجوف والبيضاء.