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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكيل مفتاح يدشن دورات حرفية للنساء بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،اليوم، اربع دورات تدريبية نسوية في مهن حرفية لنساء الشهداء في محافظتي مأرب والجوف والتي ينظمها ائتلاف الخير للاغاثة بالتعاون مع اكاديمية ديفرنت للتدريب والتأهيل، بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.
وتستهدف الدورات اكساب 50 امرأة من نساء الشهداء مهن حرفية في مجالات التصوير الفوتغرافي والمونتاج، وصناعة البخور والعطور، وصناعة المعجنات والحلويات، والخياطة، بهدف مساعدتهن في تكوين مشاريعهن الصغيرة وتحسين مستوى اسرهن المعيشي والاندماج في سوق العمل والانتاج.
وخلال التدشين ،طاف الوكيل مفتاح بقاعات التدريب للدورات الاربع واستمع من القائمين عليها الى شرح عن برامج التدريب واهدافها، ومدة كل دورة والتي تتراوح بين 20 يوما الى 50 يوما حسب طبيعة كل دورة.
واشاد الوكيل بهذه المبادرات في التأهيل والتدريب للاسر وبناء قدراتها خاصة الاسر الاكثر ضعفا من الايتام والارامل والنازحين بما يمكنهم من تحسين سبل العيش لهم ومستواهن المعيشي وتحويلهم الى اسر منتجة قادرة على المساهمة في تنمية اسرهم وخدمة المجتمع والاندماج في سوق العمل.
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