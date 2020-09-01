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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حمل وزير الإعلام معمر الارياني مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر وتسرب اكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي اطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق اممي الصعود الى الناقلة.
واوضح وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان صور جديدة تظهر تسرب المياه الى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها او انفجارها في اي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها المليشيا الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر.
وطالب الارياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الامم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر وعدم السماح بتحويل الملف الى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.
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