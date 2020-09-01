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روسيا تعلن أنها لن تبيع لقاح كورونا ولكن ستصدر تكنولوجيا إنتاجه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

روسيا تعلن أنها لن تبيع لقاح كورونا ولكن ستصدر تكنولوجيا إنتاجه

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا أنها لن تبيع لقاح كورنا لكنها ستقوم بتصدير تكنولوجيا إنتاجه، برغم الجدل القائم حول فعالية ما أعلن من لقاحات في الوقت الحالي.

 

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن أولى دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في سبتمبر/أيلول الحالي.

 

وقال موراشكو للصحافيين: "سيتم تسليم اللقاح للعاملين في القطاعين الطبي والتعليمي، في المقام الأول، وهذا اللقاح سيكون غير إلزامي على الإطلاق"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

 

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وكانت روسيا أول دولة تقدم لقاحاً مضاداً لفيروس كوفيد-19، تقول إنه سوف يستخدمه الجمهور العام.

 

وذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن هناك نحو 40 ألف متطوع في المرحلة الثالثة من اللقاح.

 

وكان مختبر حكومي قد طور اللقاح المسمى "سبوتنيك"، وفيما بعد تمت تجربته على موظفي المختبر ثم الجنود المتطوعين. ولم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية جوهرية. وسجلت روسيا نحو مليون إصابة بفيروس كورونا، وهي رابع أكبر حصيلة في العالم.

 

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته.

 

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