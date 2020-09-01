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عدن - ياسمين التهامي - الرعب يجتاح مدينة ‘‘الطائف’’ السعودية .. وإطلاق نار كثيف.. وهذا ما حدث (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مواطن سعودي الذعر بين سكان أحد الأحياء السكنية في محافظة الطائف غرب المملكة، حيث أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش، وألقت الشرطة القبض على المخالف. وأفادت شرطة إمارة منطقة مكة، في بيان مقتضب نشرته ظهر يوم الأحد، بـ"ضبط مواطن أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة الطائف، معرضا حياة الآخرين للخطر، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وأضافت الشرطة المحلية أنه تم إيقاف المخالف مع "اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة" السعودية. وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابا يرتدي الزي السعودي بينما يطلق النار من سلاح رشاش نحو الأعلى. وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة بين المدونين السعوديين ومطالب بالقبض على مطلق النار بسبب الخطورة التي يتسبب بها إطلاق النار، لا سيما أن الرصاص سيعاود النزول على الأرض وقد يصيب أي أحد.

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