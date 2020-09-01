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عدن - ياسمين التهامي - قرارات رئاسية مرتقبه للرئيس ‘‘هادي’’ بإقالة ضباط كبار في الجيش اليمني من بينهم ‘‘الجنرال الأحمر’’ (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ات وشيكة مرتقبة للرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، تشمل إقالة عدد من المسؤولين عن إدارة الملف العسكري في حكومة الشرعية، مؤكدة أنها ستطال نائبه الجنرال الإرهابي علي محسن الأحمر، المتورط في قضايا إرهاب وفساد. وأمر العاهل السعودي الملك سمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الإثنين، بإنهاء خدمة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة في اليمن، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق. وقالت الصحيفة إن المعطيات الأولية تشير إلى الارتباط المباشر لهذه الإجراءات بنتائج الحرب في اليمن خلال السنوات الماضية، وتعثر مسار الحسم العسكري. وأشارت إلى استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في تعزيز قدراتها الهجومية من خلال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

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