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عدن - ياسمين التهامي - في تغريدة له على “تويتر”.. محمد علي الحوثي يعلق على قرار عزل قائد القوات المشتركة للتحالف في اليمن.. شاهد ماذا قال؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي على إقالة قائد القوات المشتركة للتحالف في اليمن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز. وقال الحوثي معلقا على القرار السعودي في تغريدة له على “تويتر” رصدها “المشهد اليمني”، إن عزل قائد القوات المشتركة للتحالف في اليمن جيد. وأضاف رئيس اللجنة الثورية لجماعة الحوثي متفائلا: “جيد عزل تركي”، مضيفا: “ان كان ذلك القرار من أجل إيقاف الحرب”. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أقال بأمر ملكي، قائد القوات المشتركة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وإحالته على التقاعد، والتحقيق معه في تهم فساد مالي، وتعيين نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، خلفاً لفهد بن تركي.

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