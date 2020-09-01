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عدن - ياسمين التهامي - فوائد مذهلة لشرب خل التفاح مع الماء قبل النوم.. تعرف عليها !

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تم تسجيل ومتابعة مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية في دراسة عام 2009، تعد الدهون الثلاثية أحد أنواع الأحماض الدهنية التي تتواجد في الدم، حيث إنهم لاحظوا في الأسبوع الرابع انخفاض في مستوى الدهون الثلاثية على الحيوانات ولكنهم يعتقدون بأنه تأثير طبيعي لحدوث نزول الوزن، إلا انه لا تزال الأبحاث على الكولسترول وخل التفاح محدودة ولكن يوجد دراسة قد اقترحت بأن خل التفاح قد يسهم في الخفض من مستوى الكولسترول الضار والكولسترول الإجمالي وأيضًا الدهون الثلاثية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في مستوى الكولسترول، ولكن هذه الدراسة كانت تحتوي على عدد قليل من الأشخاص لذلك بحاجة إلى دراسات أوسع. تنظيم مستوى سكر الدم: يساعد شرب خل التفاح مع الطعام على تنظيم مستوى سكر الدم وذلك لأن تناول وجبة عالية بالكربوهيدرات تسبب ارتفاع مفاجئ لسكر الدم، وقد وجدوا في بحثٍ علميٍ على الأشخاص الذين يعانون من السكري أو ما قبل السكري والأصحاء أيضًا، قد تم إعطائهم أقل من أونصة من خل التفاح مع الوجبة عالية بالكربوهيدرات، وقد لوحظ بأن المجموعات الثلاث قد اختبروا استقرار في مستوى سكر الدم بالمقارنة مع المجموعة التي أعطيت مشروب وهمي، وفي دراسة أخرى على الأشخاص المصابين بالسكري النوع الثاني قد اختبروا تأثير خل التفاح على الوجبة التي تسبق النوم، قد لوحظ بأن الأشخاص الذين تناولوا 2 معلقة كبيرة من خل التفاح مع وجبة من الجبنة قد استيقظوا مع وجود انخفاض ملحوظ في مستوى السكر في الدم، حيث إن الباحثين يعتقدون بأن حمض الأسيتيك في خل التفاح يسهم في إبطاء معدل قدرة الجسم في تحويل الكربوهيدرات إلى سكر.