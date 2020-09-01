شكرا لمتابعة خبر عن السلطات السعودية تعلن رسميا تجهيز 90 فرقة لمواجهة حامية الوطيس على حدودها مع اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تعلن رسميا تجهيز 90 فرقة لمواجهة حامية الوطيس على حدودها مع اليمن

كشف مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة في السعودية المهندس محمد بن حسين الشمراني أن هناك 90 فرقة متخصصة لدعم جميع مناطق الإصابة عند الحاجة إليها.

وعملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على التواجد الميداني المبكر في نطاق الغزو والتهديد، حيث يتواجد أسراب من الجراد قادمة من اليمن، جراء التكاثر الكثيف والمتواصل منذ بداية فورة الجراد الصحراوي في صيف 2018، والتي شكلت تهديدا قويا ومستمرا على أراضي المملكة في مختلف مواسم التكاثر (الصيفي والشتوي والربيعي).

وانطلقت 25 فرقة متخصصة لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة القادمة من جنوب المملكة (بواقع 5 فرق في نجران، و10 فرق في عسير، و10 فرق بجازان)، وذلك تحت إشراف 5 مشرفين ميدانيين للفرق المتخصصة بكامل استعداداتها وجاهزيتها، من أجهزة رش وسيارات دعم احتياطية وطائرات رش جوي ومبيدات تفوق 20 ألف لتر.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

السلطات السعودية تعلن رسميا تجهيز 90 فرقة لمواجهة حامية الوطيس على حدودها مع اليمن



بن زايد يباغت الفلسطينيين بأول رسالة بعد التطبيع مع اسرائيل ( نص الرسالة )

الجوازات السعودية تحدد الفئات التي لن يتم تجديد اقامتهم وسيتم ترحيلهم نهائيا

المركز الوطني للأرصاد.. يحذر من انهيارات صخرية وامطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة

Advertisements

عاجل: الاعلان رسميا عن الغاء نظام الكفالة وتحديد الحد الادنى لرواتب المقيمين

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب.. ومصدر: متهم في قضايا مالية

نجوى كرم وكارول سماحة ونانسى عجرم ويارا يشدن بلقاء فيروز وماكرون

كشف محادثات سرية معها...تعرف على الدول العربية التي قال نتنياهو انها ستطبع مع إسرائيل

“مجتهد” يكشف تفاصيل خطيرة عن عزل الملك سلمان للأمير فهد بن تركي واعتقال مجموعة ضباط كبار

لماذا اطاح الملك سلمان بقائد قوات التحالف في اليمن وما دور محمد بن سلمان ومن القائد الجديد للتحالف.. تفاصيل



وفي الفتره الراهنة تلقت مناطق جنوب المملكة (عسير وجازان ونجران) أسرابا كثيفة قادمة من وسط وشرق اليمن، وذلك بعد حدوث التكاثر الصيفي لديهم مطلع مايو الماضي، والذي يتوقع أن يتكون من خلاله جيلان من الجراد الصحراوي، ونشاهد الناتج الكثيف للأسراب الذي يغزو محافظات جنوب منطقة عسير، ومن ثم يستمر في الطيران نحو الغرب والشمال الغربي ليصل إلى الساحل الجنوبي الغربي بالمملكة، حيث الظروف البيئية الجيدة والتي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا.

وأضاف الشمراني أن الصعوبة تكمن في أعمال المكافحة عند تواجد الأسراب وجثومها بمرتفعات عالية أو منخفضات الأودية التي لا يمكن الوصول لها بسهولة، ومع تلك الصعوبات إلا أن نسب المكافحة عالية وتفوق 85 %، وذلك في المناطق المفتوحة والمستوية التي تساعد في المكافحة بجودة عالية، حيث تتم المكافحة في مواقع الجثوم بالمزارع والمناطق المفتوحة وفي السهول الساحلية في الساعات المبكرة قبل إقلاع الأسراب والفترات الليلية ليتم الحد من أحجام الأسراب تدريجياً حتى القضاء عليها.

المصدر: صحيفة" الوطن" السعودية

