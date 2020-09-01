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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الاعلان رسميا عن الغاء نظام الكفالة وتحديد الحد الادنى لرواتب المقيمين

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بإعلان قطر عن إصلاحات في نظام العمل تتضمن إلغاء نظام الكفالة ووضع حد أدنى للأجور؛ وفقا لوكالة " آكي".

وأشار الاتحاد في بيان صدر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إلى دعمه القوي للإصلاح القطري الذي كان محل نقاش بين بروكسل والدوحة في إطار الحوار غير الرسمي حول حقوق الإنسان. وقال البيان: "يتطلع الاتحاد الأوروبي لتطبيق سليم للإصلاحات الجديدة ويأمل أن تواصل قطر تطوير تشريعاتها الخاصة بحقوق العمالة في البلاد".

ومن المنتظر أن تدخل الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، لتصبح قطر بذلك أول دولة خليجية تلغي نظام الكفالة الذي يعطي للكفيل، أي صاحب العمل من مواطني الدولة، إمكانية التحكم بحركة وحقوق العامل الأجنبي.

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عاجل: الاعلان رسميا عن الغاء نظام الكفالة وتحديد الحد الادنى لرواتب المقيمين

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واعلنت قطر عن حد أدنى شهري جديد للأجور في إطار إصلاحات عمالية. يذكر أن دول الخليج، ومنها قطر، تواجه انتقادات شديدة بسبب اعتمادها نظام الكفيل، الذي ينظر إليه على أنه نظام يشرع العبودية والرق في العصر الحديث.

