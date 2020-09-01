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صنعاء - ياسمين الخيامي - يحدث الآن.. قلب طاولة المعركة و«تغير مسار الهجوم» من بوابة هذه الجبهة وسط تطورات عسكرية «طارئة» في مأرب

تمكنت القوات الحكومية ورجال القبائل، من استعادة مناطق استراتيجية جنوبي محافظة مأرب بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي "الذراع الإيرانية في اليمن" التي تكبدت خسائر بشرية كبيرة.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش وقبائل مراد شنت هجوما واسعا على المليشيا الحوثية وبإسناد من طيران التحالف العربي، وتمكنت من استعادة محطة محلل بجبهة ماهلية بعد ساعات من المواجهات العنيفة. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: السلطات السعودية تعلن رسميا تجهيز 90 فرقة لمواجهة حامية الوطيس على حدودها مع اليمن

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