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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. صنعاء تعلـن اليـوم رسميًّا عن خبـر سـارٍّ جِـدًّا للكثير من المواطنين

========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: السلطات السعودية تعلن رسميا تجهيز 90 فرقة لمواجهة حامية الوطيس على حدودها مع اليمن

بن زايد يباغت الفلسطينيين بأول رسالة بعد التطبيع مع اسرائيل ( نص الرسالة ) الجوازات السعودية تحدد الفئات التي لن يتم تجديد اقامتهم وسيتم ترحيلهم نهائيا المركز الوطني للأرصاد.. يحذر من انهيارات صخرية وامطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة Advertisements عاجل: الاعلان رسميا عن الغاء نظام الكفالة وتحديد الحد الادنى لرواتب المقيمين القبض على رجل الأعمال صلاح دياب.. ومصدر: متهم في قضايا مالية نجوى كرم وكارول سماحة ونانسى عجرم ويارا يشدن بلقاء فيروز وماكرون كشف محادثات سرية معها...تعرف على الدول العربية التي قال نتنياهو انها ستطبع مع إسرائيل “مجتهد” يكشف تفاصيل خطيرة عن عزل الملك سلمان للأمير فهد بن تركي واعتقال مجموعة ضباط كبار لماذا اطاح الملك سلمان بقائد قوات التحالف في اليمن وما دور محمد بن سلمان ومن القائد الجديد للتحالف.. تفاصيلtyle="text-align: justify;">أعلنت حكومةُ صنعاء، اليوم الاثنين، عن نجاحِ صفقة جديدة لتحرير الأسرى مع القوات الموالية لحكومة هادي.

وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة لحكومة صنعاء عبدالقادر المرتضى: إنه تم ‌‏ استعادة 20 من مقاتليهم المحتجزين في عملية تبادل بين الجانبين، يسر لها وسطاء محليون في عدة جبهات.

وتعلن لجنة أسرى صنعاء بشكلٍ متكرّرٍ عن عمليات تبادل أسرى محدودة بوساطات محلية، في وقت تتعثر صفقةِ التبادل الجزئية التي ترعاها الأممُ المتحدة.

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