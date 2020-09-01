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صنعاء - ياسمين الخيامي - المركز الوطني للأرصاد.. يحذر من انهيارات صخرية وامطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة

دعا المركز الوطني للأرصاد، المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة على الطرقات والمنحدرات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز، في نشرته التحذيرية ليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة تصاحبها العواصف الرعدية أحياناً ورياح هابطة شديدة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية.

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المركز الوطني للأرصاد.. يحذر من انهيارات صخرية وامطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة

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وأشار المركز إلى احتمال امتداد الأمطار إلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وهضاب وصحارى محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة، ولم يستبعد هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها .

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، و الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن وما جاوره في أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت في المعافر بتعز 8.4 ملم, وعتق 2.4 ملم, سيئون 2.3 , صرفيت 1.3 , إب 0.8 , السدة 0.7 , المحويت 0.6

وأفاد بهطول أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وصولاً إلى أجزاء من هضبة حضرموت شرقا .