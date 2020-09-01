أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

محافظ حضرموت يوجه باعتماد تنفيذ عقد اتفاق مشروع بناء سجن الأمن بمديرية القطن https://www.elyamnelaraby.com/498557/ مليشيات الحوثي تستهدف بلدة الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498583/ البيضاء.. كمين محكم للقوات الحكومية يكبّد المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة https://www.elyamnelaraby.com/498595/ الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/498603/ الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/498604/ قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي بنيران أبطال الجيش في نجد العتق https://www.elyamnelaraby.com/498620/ حكومة تصريف الاعمال برئاسة رئيس الوزراء تناقش عدد من التقارير المتصلة بالمستجدات https://www.elyamnelaraby.com/498640/ نائب رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمنفذ شحن البري https://www.elyamnelaraby.com/498641/

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