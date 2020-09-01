نائب رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمنفذ شحن البري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، سير العمل بمنفذ شحن الحدودي والإجراءات الجمركية وحركة مرور البضائع من وإلى اليمن.



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واكد الخنبشي خلال الزيارة ومعه وكيلي محافظة المهرة مختار بن عويض ومسلم زعبنوت ومدير عام الجمرك سالم عقيل ، على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي يحتلها ميناء شحن البري كونه يربط بلادنا بدول الجوار وخاصة دول الخليج العربي، ويرفد خزينة الدولة بعشرات المليارات شهريا..مشيدا بسهولة الإجراءات الرسمية في المنفذ ودخول الشاحنات ومروها بانسيابية كاملة دون تعقيد أو تأخير.

وثمن الخنبشي ، جهود إدارة المنفذ والعاملين والأجهزة الأمنية والعسكرية بالتكامل ما بين إدارة المنفذ وسلطة الجمارك والجوازات والجهات المختصة..مشدداً على ضرورة العمل على تحسين مستوى خدمات الكهرباء والصرف الصحي والدفاع المدني وغيرها..لافتاً أنه سيعمل على نقل احتياجات المنفذ ومتطلباته ومناقشتها مع الجهات المختصة والتعامل مها بجدية.

من جانبه اشار وكيل المحافظة مختار بن عويض ،إلى أن المنفذ يعتبر واجهة لبلادنا..معرباً عن امله في تحسين وتطوير المنفذ ودعم جهود السلطة المحلية للارتقاء بنشاطه للأفضل.