مليشيا الحوثي تستهدف قرى سكنية ومزارع مواطنين بالدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، قرى سكنية ومزارع مواطنين نهار اليوم الثلاثاء، في مديرية الدُّريهمي بمحافظة الحديدة، ضمن انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت منازل ومزارع مواطنين شرق الدُّريهمي، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة، وأطلقت نيران أسلحتها القناصة بكثافة.

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وأكدت المصادر أن استهداف المليشيات الهستيري، تسبب بإتلاف بعض المحاصيل الزراعية، مخلفًا خسائر فادحة للمزارعين البسطاء، كما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف السكان.

وضمن تصعيد المليشيات وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية، وبالتزامن مع استهداف الدُّريهمي، استهدف الحوثيين مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.