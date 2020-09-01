اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الحوثي تستهدف قرى سكنية ومزارع مواطنين بالدريهمي جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف قرى سكنية ومزارع مواطنين بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

مليشيا الحوثي تستهدف قرى سكنية ومزارع مواطنين بالدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، قرى سكنية ومزارع مواطنين نهار اليوم الثلاثاء، في مديرية الدُّريهمي بمحافظة الحديدة، ضمن انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.

 

وقالت مصادر محلية،  إن المليشيات الحوثية استهدفت منازل ومزارع مواطنين شرق الدُّريهمي، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة، وأطلقت نيران أسلحتها القناصة بكثافة.

Advertisements

 

وأكدت المصادر أن استهداف المليشيات الهستيري، تسبب بإتلاف بعض المحاصيل الزراعية، مخلفًا خسائر فادحة للمزارعين البسطاء، كما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف السكان.

 

 

وضمن تصعيد المليشيات وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية، وبالتزامن مع استهداف الدُّريهمي، استهدف الحوثيين مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف قرى سكنية ومزارع مواطنين بالدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا