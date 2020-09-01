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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي بنيران أبطال الجيش في نجد العتق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "ان أبطال الجيش الوطني والمقاومة أفشلوا هجومًا شنّته مليشيات الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة نجد العتق، وأجبروا تلك العناصر على الفرار بعد أن أوقعوا العديد منهم بين قتيل وجريح."
واضاف " ان المليشيات الحوثية تكبّدت خسائر أخرى في الأرواح والمعدّات بنيران مدفعية الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات في مواقع متفرقة بمديرية نهم".
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