شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الأسعار المحدثة مساء اليوم الثلاثاء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الثلاثاء في السوق المصرفية السوداء، في صنعاء. أسعار الصرف بصنعاء: . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements أسعار الشراء الدولار الأمريكي:603 الريال السعودي: 159.2 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 605 الريال السعودي: 161.4

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