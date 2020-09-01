شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب سعودي يخون القسم والأمانة ويصور المناطق الحساسة لمرضاه ، وما فعله بعد ذلك أكثر حقارة ودناءة ..شاهد الصور والتفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوقفت وزارة الصحة بالسعودية، طبيباً عن العمل بتهمة تصوير مناطق حساسة للمرضى بعد إجراء عمليات تجميل لهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت الوزارة في بيان لها عبر “تويتر”، رصدته “وطن”: “وزير الصحة يوقف طبيبا عن ممارسة المهنة قام بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي مخالفا أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية”.

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وأكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن إيقاف الطبيب عن ممارسة المهنة نهائياً وليس مؤقتاً.

وأوضح الربيعة في حديث لموقع “سبق” السعودي أن الطبيب كان يقوم بتصوير مناطق حساسة لدى مرضاه، بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ثم ينشر هذه الصور بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الربيعة إلى أن ما فعله الطبيب الذي لم يكشف عن هويته أو جنسيته يخالف كل أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.