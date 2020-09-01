شكرا لقرائتكم خبر عن مناشدة من أهــالي مديرية السياني لملك شركة سبـأ فون للاتصالات. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث سكان أهالي قرية إيهار بمديرية السياني إب مسجوعة بيانية للتذكير والتعبير عن معاناة الأهالي من تردي تغطية الشبكة وانعدام مميزات خدماتها وذالك لغرض تقوية واستمرار الحصول على أفضل خدماة شبكة سبأ فون ،مع الايظاح بأن جميع سكان وأفراد قرية إيـهـار ...وقـرا عـزلة عميد الداخل- وعزلة الأزرق- ووادي سير بمديرية السياني إب من عشاق خدماتها .

حبينا توصيل الرسالة لصاحب المعالي ورئيس مجلس الإدارة صاحب الامتياز بهذه المسجوعة الشعبية المختصرة .لنقل حقيقة المعانه بطريقة فنية تليق بالمقام وتطلب العون والعوان.

وتهدف إلى تزويد المنطقة، والمناطق المشار إليها بالبث خدمـة للإنسانية والمجتمع وتطويرا الإستثمارات الشركة .



مسجوعه عن الأهـــالــي :-

رسالة من أهالي السياني إب لملك سباء فون. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ياشيخ هذه مناشدة مُش صيــاحَ

سباء بدت قوية وخدماتُُ مِــلاحَ

واليوم هل أصابها فيروس وكساحَ

سباء لأمس جابت حداثة وأفــراحَ

و تنبت اليوم بقلبي ألـمََ وجـــراحَ

وخَدَماتها اصبحة مشـقـة وكـفــاحَ

والبقاء على حالهاعِلَلََ وسُكّرُ ونواحَ

وبثها حـظ أو فِعلِ لهبَّاتي الريـاحَ

والنت بَلاءُُ ورصيدي أصبح مبــاحَ

وشاريهاشرالنفسه مشقة وكـفـــاح

ياشيـخ صحيح مناشدتي والصيـاحَ

وفي منزلي تسعة من الارقامِ مــلاحَ

ومثلهابعزلناألوف الأرقام الصحـَــاحَ

تكرمكم بدواء قلبي إسكات الصُياحَ. #أبناء قرية-إيهار -مديرية السياني- إب*

عنهم عبدالغني اليوسفي (٧١٧٧٠٠٧٩٥ )..

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