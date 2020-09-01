ورد الآن .. معارك شرسة في جبليَّ "تبيان ومراد" وسقوط منطقة "مدغل" مع تدفق تعزيزات عسكرية كبيرة على تخوم مارب ( تفاصيل ساخنة )

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عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محليه الثلاثاء باستمرار المواجهات وبوتيرة عالية بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهات مأرب شرق اليمن.
واكدت المصادر ان الحوثيين شنوا هجوما عنيفا على مديرية مدغل تمكنوا خلاله من السيطرة على مركز المديرية القريب من مدينة مأرب.
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وقالت المصادر أن طيران التحالف نفذ أكثر من 20 غارة لصد الهجوم إلا أن ذلك لم يمنع تقدم الحوثيين الذين دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى أرض المعركة بهدف الاقتراب من مركز محافظة مأرب .
واوضحت ان مليشيا الحوثي سيطرت على إدارة الأمن في مدغل والمجمع الحكومي وتمكنت من قطع خط الأسفلت ومحاصرة غربي مأرب بالكامل والجبهات الغربيه التي يتواجد فيها أكثر من 14 لواء واستمر تقدمها إلى جبل تبيان والمناطق الغربية من مدغل.
من جهة أخرى وفي الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب أفادت الأنباء بأن مليشيا الحوثي انسحبت من الجهة الجنوبية لمنطقة العمود في مديرية ماهلية والتي كانت قد سيطرت عليها في وقت سابق فيما تدور الاشتباكات الآن في منطقة عقبة مهلال جنوب جبل مراد.
هذا في الوقت الذي قام طيران التحالف بقيادة السعودية بقصف مديرية ماهلية بأكثر من 20 غارة استهدفت احداها منطقة العبودية فيما قصف بـ 9غارات مديرية والد الربيع المتاخمة.
وفي الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب نفذ الحوثيون هجمات جديدة على الرويك وجبل العلم الأبيض وما تزال المواجهات
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