شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. بعد مواجهات شرسة قوات صنعاء تسيطر على إدارة الأمن والمجمع الحكومي باتجاه مدينة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرت المواجهات وبوتيرة عالية بين قوات صنعاء وقوات هادي في جبهات مأرب شرق اليمن.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الجيش واللجان الشعبية التابعة لصنعاء شنوا هجوما عنيفا على مديرية مدغل تمكنوا خلاله من السيطرة على مركز المديرية القريب من مدينة مارب وسط استماتة التحالف باكثر من 20 غارة لصد الهجوم.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

واوضحت ان قوات صنعاء سيطرت على إدارة الأمن في مدغل والمجمع الحكومي وتمكنت من قطع خط الأسفلت ومحاصرة غربي مأرب بالكامل بما فيها معسكر ماس الاستراتيجي والجبهات الغربيه التي يتواجد فيها أكثر من 14 لواء واستمر تقدمها إلى جبل تبيان والمناطق الغربية من مدغل.

من جهة اخرى وفي الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب افادة الانباء بان قوات صنعاء انسحبت من الضاحية الجنوبية لمنطقة العمود في مديرية ماهلية والتي كانت قد سيطرت عليها في وقت سابق فيما تدور الاشتباكات الآن في منطقة عقبة مهلال جنوب جبل مراد.

هذا في الوقت الذي قام طيران التحالف بقيادة السعودية بقصف مديرية ماهلية باكثر من 20 غارة استهدفت احداها منطقة العبودية فيما قصف ب9غارات مديرية والد الربيع المتاخمة.

وفي الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب نفذت قوات صنعاء هجمات جديدة على الرويك وجبل العلم الأبيض حيث ما تزال المواجهات مستمرة.

